22:54 26.11.2025 (обновлено: 22:56 26.11.2025)
Кировский губернатор рассказал о главных результатах за три года работы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958256724_32:0:655:467_1920x0_80_0_0_7eb83ad6cae1a76df70243c78c53da63.jpg
1920
1920
true
Кировский губернатор рассказал о главных результатах за три года работы

Кировский губернатор Соколов рассказал о главных результатах за три года работы

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о мотивации и главных результатах за три года на посту главы региона в ходе прямой линии с жителями, сообщает пресс-служба правительства региона.
В преддверии и во время эфира от жителей Кировской области поступило более тысячи вопросов практически по всем сферам жизни региона. Эфир начался с ключевого вопроса – поддержки участников СВО и их семей. Соколов напомнил, что в Кировской области введены уже 48 мер поддержки. Самые популярные – бесплатный проезд, бесплатное питание для детей участников СВО в школах, освобождение от уплаты транспортного налога и взноса на капремонт.
"С 1 января 2026 года начнут действовать еще две меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий и их близких, которые ухаживают за ветеранами СВО-инвалидами. Они смогут бесплатно учиться и переобучаться в учреждениях среднего профобразования Кировской области", – сообщил глава региона.
Губернатор поблагодарил активистов фонда "За Вятку", неравнодушных жителей, волонтеров по всей области, которые плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, шьют бойцам одежду, собирают гуманитарную помощь.
В ходе общения с главой региона телезрители поинтересовались, что он считает для себя главным достижением среди множества позитивных изменений, произошедших в Кировской области за три года. Соколов подчеркнул, что главное – доверие жителей к власти, которое удалось вернуть за эти годы.
"Социологические опросы, которые проводят федеральные компании по заказу администрации президента, показывают высокий уровень поддержки в Кировской области. И это очень помогает работать: когда видишь, что люди к изменениям относятся позитивно, хорошо оценивают их, результаты, конечно, выше", - сказал губернатор.
Соколов также отметил изменившееся отношение к Кировской области как среди самих жителей, так и за пределами региона, и решение вопросов, которые не получали продвижения много лет - строительство асфальтовой дороги на северо-западе региона, тоннеля под Транссибом, возведение за три года восьми школ, ремонт более тысячи километров трасс и более тысячи зданий к 650-летию Кирова.
"На прямую линию поступали вопросы и о проблемах здравоохранения, ЖКХ, сферы транспорта, о поддержке общественных инициатив, благоустройстве территорий, газификации. На 25 обращений губернатор успел ответить непосредственно в эфире. Все остальные вопросы будут переданы в органы исполнительной власти для проработки", - отмечается в сообщении.
Кировская область
 
 
