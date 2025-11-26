Кировский губернатор рассказал о главных результатах за три года работы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о мотивации и главных результатах за три года на посту главы региона в ходе прямой линии с жителями, сообщает Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о мотивации и главных результатах за три года на посту главы региона в ходе прямой линии с жителями, сообщает пресс-служба правительства региона.

В преддверии и во время эфира от жителей Кировской области поступило более тысячи вопросов практически по всем сферам жизни региона. Эфир начался с ключевого вопроса – поддержки участников СВО и их семей. Соколов напомнил, что в Кировской области введены уже 48 мер поддержки. Самые популярные – бесплатный проезд, бесплатное питание для детей участников СВО в школах, освобождение от уплаты транспортного налога и взноса на капремонт.

"С 1 января 2026 года начнут действовать еще две меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий и их близких, которые ухаживают за ветеранами СВО-инвалидами. Они смогут бесплатно учиться и переобучаться в учреждениях среднего профобразования Кировской области", – сообщил глава региона.

Губернатор поблагодарил активистов фонда "За Вятку", неравнодушных жителей, волонтеров по всей области, которые плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, шьют бойцам одежду, собирают гуманитарную помощь.

В ходе общения с главой региона телезрители поинтересовались, что он считает для себя главным достижением среди множества позитивных изменений, произошедших в Кировской области за три года. Соколов подчеркнул, что главное – доверие жителей к власти, которое удалось вернуть за эти годы.

"Социологические опросы, которые проводят федеральные компании по заказу администрации президента, показывают высокий уровень поддержки в Кировской области. И это очень помогает работать: когда видишь, что люди к изменениям относятся позитивно, хорошо оценивают их, результаты, конечно, выше", - сказал губернатор.

Соколов также отметил изменившееся отношение к Кировской области как среди самих жителей, так и за пределами региона, и решение вопросов, которые не получали продвижения много лет - строительство асфальтовой дороги на северо-западе региона, тоннеля под Транссибом, возведение за три года восьми школ, ремонт более тысячи километров трасс и более тысячи зданий к 650-летию Кирова