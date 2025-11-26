СМИ рассказали, какую "пощечину" получила Япония от России и Китая

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Россией стало пощечиной, которую Токио получил от Москвы на фоне отмены авиасообщения между странами, пишет китайский портал Sohu.
"Россия внезапно "атаковала" Японию, оказав божественную помощь и точно добив Санаэ Такаити (премьер-министр Японии. – Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Автор материала утверждает, что недавнее решение Владимира Путина по вопросу безвизового режима с Китаем вызвало резонанс в мире. Он также напомнил о том, что, согласно российским прогнозам, число путешествующих между двумя странами в этом году превысит 3,5 миллиона человек, что на 30% больше, чем в прошлом году.
По данным издания, это резко контрастирует с неуместными высказываниями Такаити в адрес Тайваня, из-за которых МИД Китая выпустил предупреждение о запрете поездок в Японию. В статье приводится информация о том, что китайские авиакомпании отменили или перенесли вылет около 500 000 пассажиров в Японию, что составило около трети всех бронирований и стало крупнейшей волной возвратов билетов за почти пять лет.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" обязательным условием для государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти выражали Вашингтону протест из-за поставок оружия острову.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку США тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.