Дрисколл указал Киеву на ограниченные возможности НАТО, сообщает NYP
10:07 26.11.2025 (обновлено: 12:24 26.11.2025)
Дрисколл указал Киеву на ограниченные возможности НАТО, сообщает NYP
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил представителям Киева, что возможности НАТО помогать Украине ограниченны, пишет New York Post. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, россия, сша, нато, украина
В мире, Россия, США, НАТО, Украина
NYP: США и НАТО имеют ограниченные возможности поправить ситуацию на Украине

NYP: США и НАТО имеют ограниченные возможности поправить ситуацию на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил представителям Киева, что возможности НАТО помогать Украине ограниченны, пишет New York Post.
"Он заявил украинцам: <…> "Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО обладают ограниченными возможностями поправить это невыгодное положение на поле боя, а нынешнее развитие событий — ненадежное", — рассказал газете источник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
24 ноября, 13:48
Поэтому, добавил Дрисколл, Киеву придется пойти на серьезные уступки.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп назначил Дрисколла своим новым специальным представителем по Украине. Переговоры с украинцами и европейцами по предложенному американцами плану украинского урегулирования состоялись в Женеве.
О разработке этого плана администрация заявила на прошлой неделе. По информации зарубежных СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал уступки со стороны России по мирному плану США
03:29
 
