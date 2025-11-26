Дрисколл указал Киеву на ограниченные возможности НАТО, сообщает NYP

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил представителям Киева, что возможности НАТО помогать Украине ограниченны, пишет New York Post.
Поэтому, добавил Дрисколл, Киеву придется пойти на серьезные уступки.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп назначил Дрисколла своим новым специальным представителем по Украине. Переговоры с украинцами и европейцами по предложенному американцами плану украинского урегулирования состоялись в Женеве.
О разработке этого плана администрация заявила на прошлой неделе. По информации зарубежных СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.