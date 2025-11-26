Рейтинг@Mail.ru
В Дубае представили серебряный слиток весом около двух тонн - РИА Новости, 26.11.2025
18:02 26.11.2025 (обновлено: 18:05 26.11.2025)
В Дубае представили серебряный слиток весом около двух тонн
В Дубае представили серебряный слиток весом около двух тонн
оаэ, дубай, в мире
ОАЭ, Дубай, В мире
В Дубае представили серебряный слиток весом около двух тонн

© Фото : Dubai Media OfficeВ Дубае представили серебряный слиток весом 1971 кг
© Фото : Dubai Media Office
В Дубае представили серебряный слиток весом 1971 кг
ДУБАЙ, 26 ноя -РИА Новости. В ОАЭ представили серебряный слиток весом около 2 тонн, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"Зона свободной торговли DMCC представила самый большой в мире серебряный слиток весом 1971 кг, который был официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Слиток, представленный на Дубайской конференции по драгоценным металлам (DPMC) 24 ноября, посвящён году основания Объединённых Арабских Эмиратов и символизирует национальное честолюбие, мастерство и инновации", - сообщил медиа-офис.
Слиток достигает 1,3 метра в длину.
В дальнейшем его планируется токенизировать и реализовать инвесторам через торговую платформу DMCC.
ОАЭДубайВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала