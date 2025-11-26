В Дубае представили серебряный слиток весом около двух тонн

https://ria.ru/20251126/slitok-2057799685.html
В Дубае представили серебряный слиток более метра в длину и весом около 2 тонн
ДУБАЙ, 26 ноя -РИА Новости.
В ОАЭ представили серебряный слиток весом около 2 тонн, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office
.
"Зона свободной торговли DMCC представила самый большой в мире серебряный слиток весом 1971 кг, который был официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Слиток, представленный на Дубайской конференции по драгоценным металлам (DPMC) 24 ноября, посвящён году основания Объединённых Арабских Эмиратов и символизирует национальное честолюбие, мастерство и инновации", - сообщил медиа-офис.
Слиток достигает 1,3 метра в длину.
В дальнейшем его планируется токенизировать и реализовать инвесторам через торговую платформу DMCC.