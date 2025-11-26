Рейтинг@Mail.ru
В Сирии пять человек погибли при взрыве на складе боеприпасов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 26.11.2025 (обновлено: 16:38 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/siriya-2057766350.html
В Сирии пять человек погибли при взрыве на складе боеприпасов
В Сирии пять человек погибли при взрыве на складе боеприпасов - РИА Новости, 26.11.2025
В Сирии пять человек погибли при взрыве на складе боеприпасов
Пять человек стали жертвами взрыва на складе боеприпасов в поселении Кафр Тахарим в провинции Идлиб на севере Сирии, заявил представитель центра гражданской... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:37:00+03:00
2025-11-26T16:38:00+03:00
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031154955_0:281:856:762_1920x0_80_0_0_c5e81ddace8e922a19fa79d1248349ac.jpg
https://ria.ru/20251120/izrail-2056416879.html
сирия
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031154955_0:121:855:762_1920x0_80_0_0_cdc68fe0aa5ee89ed906e38732d00236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза)
В Сирии пять человек погибли при взрыве на складе боеприпасов

В сирийском Идлибе погибли 5 человек из-за взрыва на складе боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов в сирийском городе Идлиб. Кадр видео из соцсетей
Взрыв на складе боеприпасов в сирийском городе Идлиб. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Взрыв на складе боеприпасов в сирийском городе Идлиб. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Пять человек стали жертвами взрыва на складе боеприпасов в поселении Кафр Тахарим в провинции Идлиб на севере Сирии, заявил представитель центра гражданской обороны.
В среду телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что в Кафр Тахарим произошла детонация на складе с боеприпасами.
"Пятеро человек погибли от взрыва в Кафр Тахарим на западе провинции Идлиб. Поисково-спасательная операция продолжается. Возможно, под завалами остаются еще люди", - привел слова представителя центра гражданской обороны сирийский телеканал Al Ikhbariah.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Восемь израильских самолетов вторглись в пространство Сирии, сообщили СМИ
20 ноября, 19:44
 
В миреСирияИдлиб (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала