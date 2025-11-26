https://ria.ru/20251126/siriya-2057766350.html
В Сирии пять человек погибли при взрыве на складе боеприпасов
Пять человек стали жертвами взрыва на складе боеприпасов в поселении Кафр Тахарим в провинции Идлиб на севере Сирии, заявил представитель центра гражданской... РИА Новости, 26.11.2025
