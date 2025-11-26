На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Выставка научных достижений и технологических новинок от ведущих российских вузов, компаний и научно-образовательных центров открылась в рамках V Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году свои разработки показывают почти 50 экспонентов. На "Аллее партнеров" представлен вклад крупнейших российских компаний в научно-технологическое развитие страны, в частности работу компаний со школьниками, студентами и молодыми учеными. На "Перекрестке возможностей" свои технологические достижения показывают генеральные партнеры конгресса – ведущие российские компании.

На "Проспекте научных инициатив" размещены участники, представляющие проекты по обеспечению научной инфраструктуры и популяризации науки. В пространстве "Наука" ведущие вузы и научно-образовательные центры представляют собственные разработки и совместные проекты с индустриальными партнерами.

На стенде госкорпорации " Росатом ", титульного партнера Конгресса молодых ученых, можно узнать о последних достижениях науки. Одним из главных элементов стенда стали масштабные мультимедийные инсталляции. В зоне "Прорыв" можно заглянуть в будущее атомной энергетики, в зоне квантовых технологий – узнать, как квантовый компьютер поможет человечеству жить долго. Макет Национального центра физики и математики знакомит с образовательными программами филиала МГУ в городе Сарове и актуальными научными исследованиями центра.

Отдельный стенд посвящен 80-летию российской атомной промышленности. Совместная выставка "Росатома" и Национального исследовательского центра " Курчатовский институт " "Гордость. Вдохновение. Мечта" приглашает посетителей в путешествие по атомной эпохе – от открытий прошлого к разработкам будущего.

В блоке "Гордость" можно увидеть наследие ученых-первопроходцев: макет первого отечественного ядерного реактора Ф-1, а также макеты первых в мире АЭС и атомного ледокола "Ленин". Зона "Вдохновение" знакомит с современными проектами: от атомных станций малой мощности до реакторов нового поколения ВВЭР-1200. В зоне "Мечта" представлена концепция ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом – "Атомный проект 2.0", токамаки нового поколения, инновационный "реактор будущего" БРЕСТ-ОД-300, уникальные разработки в области ядерной медицины. Каждую зону дополняют мультимедийные экраны для полного погружения в "атомную" реальность.

Ключевые проекты и программы развития Минобрнауки России вместе с достижениями в сфере высшего образования, науки и технологического развития представлены на стенде ФГАНУ "Социоцентр". Впервые на площадке появился отраслевой кластер, где свои инновационные проекты представляют российские ведомства. Кроме того, в рамках выставки показаны разработки ученых из российских регионов.

Инновационный научно-технологический центр "Сириус" представил инновационные разработки резидентов в области IT, робототехники и медицинского оборудования, наземных и воздушных беспилотных систем, перспективных конструкций и материалов, а также продемонстрировал единую систему поддержки инноваций федеральной территории "Сириус" – через научную и кадровую поддержку Научно-технологического университета "Сириус", венчурные фонды, грантовые программы, и открытость федеральной территории "Сириус" к внедрению и масштабированию новых технологий.

Стенд проекта "Наша Лаба" объединил более 30 производителей и разработчиков научных приборов и расходных материалов из России и Белоруссии , которые представили свои новинки и самые популярные приборы по направлениям биоэкономики, медицины, космоса и химии. В составе экспозиции 66 приборов, более 70 реактивов и свыше 25 видов лабораторной посуды и расходных материалов, в том числе оборудование для школьных биологических лабораторий.

"Конгресс всегда венчает год… У нас идет четвертый год десятилетия и пятый Конгресс, теперь очередь из молодых ученых, чтобы попасть на Конгресс. Эти пять лет дали реальные социальные изменения и реальные изменения в сфере науки", - сказала журналистам генеральный директор АНО "Национальные приоритеты " София Малявина.

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным

Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.