На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений
Наука
 
16:14 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений
На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений - РИА Новости, 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений
Выставка научных достижений и технологических новинок от ведущих российских вузов, компаний и научно-образовательных центров открылась в рамках V Конгресса... РИА Новости, 26.11.2025
наука
россия
саров
белоруссия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
ано "национальные приоритеты"
Наука, Россия, Саров, Белоруссия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, АНО "Национальные приоритеты"
На Конгрессе молодых ученых в Сириусе открылась выставка научных достижений

Выставка достижений и технологических новинок открылась в Сириусе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание университета "Сириус"
Здание университета Сириус - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание университета "Сириус". Архивное фото
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Выставка научных достижений и технологических новинок от ведущих российских вузов, компаний и научно-образовательных центров открылась в рамках V Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году свои разработки показывают почти 50 экспонентов. На "Аллее партнеров" представлен вклад крупнейших российских компаний в научно-технологическое развитие страны, в частности работу компаний со школьниками, студентами и молодыми учеными. На "Перекрестке возможностей" свои технологические достижения показывают генеральные партнеры конгресса – ведущие российские компании.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин отметил вклад "Сириуса" в стимулирование интереса молодежи к обучению
12 ноября, 17:35
На "Проспекте научных инициатив" размещены участники, представляющие проекты по обеспечению научной инфраструктуры и популяризации науки. В пространстве "Наука" ведущие вузы и научно-образовательные центры представляют собственные разработки и совместные проекты с индустриальными партнерами.
На стенде госкорпорации "Росатом", титульного партнера Конгресса молодых ученых, можно узнать о последних достижениях науки. Одним из главных элементов стенда стали масштабные мультимедийные инсталляции. В зоне "Прорыв" можно заглянуть в будущее атомной энергетики, в зоне квантовых технологий – узнать, как квантовый компьютер поможет человечеству жить долго. Макет Национального центра физики и математики знакомит с образовательными программами филиала МГУ в городе Сарове и актуальными научными исследованиями центра.
Отдельный стенд посвящен 80-летию российской атомной промышленности. Совместная выставка "Росатома" и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" "Гордость. Вдохновение. Мечта" приглашает посетителей в путешествие по атомной эпохе – от открытий прошлого к разработкам будущего.
В блоке "Гордость" можно увидеть наследие ученых-первопроходцев: макет первого отечественного ядерного реактора Ф-1, а также макеты первых в мире АЭС и атомного ледокола "Ленин". Зона "Вдохновение" знакомит с современными проектами: от атомных станций малой мощности до реакторов нового поколения ВВЭР-1200. В зоне "Мечта" представлена концепция ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом – "Атомный проект 2.0", токамаки нового поколения, инновационный "реактор будущего" БРЕСТ-ОД-300, уникальные разработки в области ядерной медицины. Каждую зону дополняют мультимедийные экраны для полного погружения в "атомную" реальность.
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты
Вчера, 15:58
На Конгрессе молодых ученых представили парк роботов и экзоскелеты
Вчера, 15:58
Ключевые проекты и программы развития Минобрнауки России вместе с достижениями в сфере высшего образования, науки и технологического развития представлены на стенде ФГАНУ "Социоцентр". Впервые на площадке появился отраслевой кластер, где свои инновационные проекты представляют российские ведомства. Кроме того, в рамках выставки показаны разработки ученых из российских регионов.
Инновационный научно-технологический центр "Сириус" представил инновационные разработки резидентов в области IT, робототехники и медицинского оборудования, наземных и воздушных беспилотных систем, перспективных конструкций и материалов, а также продемонстрировал единую систему поддержки инноваций федеральной территории "Сириус" – через научную и кадровую поддержку Научно-технологического университета "Сириус", венчурные фонды, грантовые программы, и открытость федеральной территории "Сириус" к внедрению и масштабированию новых технологий.
Стенд проекта "Наша Лаба" объединил более 30 производителей и разработчиков научных приборов и расходных материалов из России и Белоруссии, которые представили свои новинки и самые популярные приборы по направлениям биоэкономики, медицины, космоса и химии. В составе экспозиции 66 приборов, более 70 реактивов и свыше 25 видов лабораторной посуды и расходных материалов, в том числе оборудование для школьных биологических лабораторий.
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое
Вчера, 15:43
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое
Вчера, 15:43
"Конгресс всегда венчает год… У нас идет четвертый год десятилетия и пятый Конгресс, теперь очередь из молодых ученых, чтобы попасть на Конгресс. Эти пять лет дали реальные социальные изменения и реальные изменения в сфере науки", - сказала журналистам генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным.
Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.
В Москве назвали имена лучших молодых ученых в сфере образования
12 ноября, 18:18
В Москве назвали имена лучших молодых ученых в сфере образования
12 ноября, 18:18
 
НаукаРоссияСаровБелоруссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институтАНО "Национальные приоритеты"
 
 
