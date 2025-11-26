Венгрия поможет Сербии в ситуации с поставками нефти, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что отправляется в Белград обсудить, как Венгрия может помочь Сербии в сложной ситуации с прекращением поставок нефти из-за санкций.
"Пример Сербии показывает, насколько уязвимыми желает нас сделать Брюссель, когда хочет, чтобы нас снабжал только один нефтепровод вместо нынешних двух. Сербия тоже снабжалась по одному нефтепроводу, а затем поставки были немедленно прерваны из-за санкций, что поставило Сербию в сложное положение. Мы, венгры, конечно же, поможем Сербии, сербскому народу, сербской экономике. Мы обсудим детали этой помощи сегодня в Белграде", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети Facebook*.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки.
