Венгрия поможет Сербии в ситуации с поставками нефти, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что отправляется в Белград обсудить, как Венгрия может помочь Сербии в сложной ситуации с прекращением поставок нефти из-за санкций.