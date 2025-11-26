Рейтинг@Mail.ru
Нелегальный ввоз сигарет в Россию снизился на четверть - РИА Новости, 26.11.2025
16:06 26.11.2025
Нелегальный ввоз сигарет в Россию снизился на четверть
Нелегальный ввоз сигарет в Россию снизился на четверть
Нелегальный ввоз сигарет в Россию сократился на четверть в годовом выражении через 10 месяцев после запуска навигационных пломб, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2025
Новости
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Нелегальный ввоз сигарет в Россию сократился на четверть в годовом выражении через 10 месяцев после запуска навигационных пломб, рассказали РИА Новости в компании "JTI Россия" (бренды сигарет Winston, Camel и LD).
С 27 января 2025 года на территории России и Белоруссии при перевозках автотранспортом ряда товаров стали применяться навигационные пломбы в целях борьбы с контрафактом, незаконным импортом и для контроля за перемещением высокорисковых категорий товаров. Как сообщали РИА Новости в Федеральной таможенной службе РФ, эта мера коснулась алкоголя, табачного сырья, одежды, электроники и аудио- и видеоустройств.
"Через 10 месяцев после запуска навигационных пломб между Россией и Беларусью эксперты зафиксировали сокращение нелегального ввоза сигарет на 25% по сравнению с 2024 годом, что позволило снизить потенциальные бюджетные потери России более чем на 200 миллионов рублей", - рассказали в компании.
Добавляется, что система уже охватывает 18 автомобильных пунктов пропуска в России, а в 2026 году будет расширена на 14 железнодорожных. "За первые два месяца года было успешно опломбировано более 60 фур JTI с табаком без каких-то сбоев в работе оборудования или системы. Это важный шаг в борьбе с контрабандой, которая ежегодно лишает бюджеты стран ЕАЭС десятков миллиардов рублей", - подчеркнули в компании.
По словам управляющего по взаимодействию с органами государственной власти компании Романа Журавлева, которые приводит пресс-служба, контрабандисты вынуждены искать обходные пути, а для легальных игроков рынка адаптация к новой системе прошла без серьезных сложностей, пломбирование занимает всего 5-10 минут на одну фуру.
"Компания предлагает дальнейшее совершенствование механизма: внедрение анализа больших данных для выявления новых схем контрабанды, оптимизацию таможенных процедур для пломбированных грузов и совместный поиск способов повышения эффективности системы", - заключили в компании, подчеркнув, что готовы делиться опытом для защиты интересов добросовестных производителей.
