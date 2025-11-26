МВД проверяет информацию о распылении перцового баллончика в школе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют информацию о распылении газа из перцового баллончика в приморской школе, одна из учениц обратилась к медикам за помощью, сообщает УМВД России по региону.

"По предварительным данным, учащийся 8-го класса во время урока распылил газ из аэрозольного пистолета. За медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают на месте инцидента, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится опрос участников и очевидцев, а также устанавливается степень тяжести вреда потерпевшей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности образовательного процесса и организацию пропускного режима в учреждении.

Также надзорное ведомство установит обстоятельства приобретения орудия, его хранения и передачи несовершеннолетнему.