Школу в Оренбурге перебазируют в политехнический лицей, заявил Солнцев

УФА, 26 ноя – РИА Новости. Среднюю школу в Оренбурге перебазируют в политехнический лицей с углубленным изучением точных наук, чтобы школьники могли сотрудничать с вузами и отраслевыми экспертами, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Школа на улице Гаранькина в Оренбурге станет Политехническим лицеем. В министерстве образования региона определили концепцию учебного учреждения. Образовательные программы позволят углублённо изучать математику, физику, информатику, химию и биологию", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Губернатор Оренбургской области отметил, что это возможность для детей в одном месте получать не только общее и дополнительное образование, но и сотрудничать с вузами и отраслевыми экспертами.