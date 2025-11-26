https://ria.ru/20251126/shkola-2057749342.html
Школу в Оренбурге перебазируют в политехнический лицей, заявил Солнцев
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
евгений солнцев
оренбург
оренбургская область
УФА, 26 ноя – РИА Новости. Среднюю школу в Оренбурге перебазируют в политехнический лицей с углубленным изучением точных наук, чтобы школьники могли сотрудничать с вузами и отраслевыми экспертами, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Школа на улице Гаранькина в Оренбурге станет Политехническим лицеем. В министерстве образования региона определили концепцию учебного учреждения. Образовательные программы позволят углублённо изучать математику, физику, информатику, химию и биологию", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Губернатор Оренбургской области отметил, что это возможность для детей в одном месте получать не только общее и дополнительное образование, но и сотрудничать с вузами и отраслевыми экспертами.
"Со школьной скамьи сможем начать подготовку инженерных кадров. Уже говорил, что лицей станет крупнейшим учреждением региона, сможет принять 1755 учеников. Сейчас остаются последние штрихи: идёт оснащение лабораторий оборудованием для робототехники, 3D- и IT-моделирования. Ждём открытия!" - дополнил Евгений Солнцев.