Актер Шиловский боролся с онкологией, заявила Пархоменко - РИА Новости, 26.11.2025
Культура
 
19:46 26.11.2025
Актер Шиловский боролся с онкологией, заявила Пархоменко
Актер Шиловский боролся с онкологией, заявила Пархоменко
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский боролся с онкологией с апреля, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.
Новости
Актер Шиловский боролся с онкологией, заявила Пархоменко

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский боролся с онкологией с апреля, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет.
"Диагностировали онкологию. Всеволод Николаевич боролся с болезнью с апреля. Несмотря на диагноз, он ставил спектакли в театре и сам выходил на сцену", - сказала собеседница агентства.
Ранее писатель Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова (ВГИК), являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".
 
