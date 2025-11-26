Актер Шиловский боролся с онкологией, заявила Пархоменко

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский боролся с онкологией с апреля, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.

"Диагностировали онкологию. Всеволод Николаевич боролся с болезнью с апреля. Несмотря на диагноз, он ставил спектакли в театре и сам выходил на сцену", - сказала собеседница агентства.