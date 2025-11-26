Рейтинг@Mail.ru
Умер российский и советский актер Всеволод Шиловский
Культура
Культура
 
11:31 26.11.2025 (обновлено: 12:06 26.11.2025)
Умер российский и советский актер Всеволод Шиловский
Умер российский и советский актер Всеволод Шиловский - РИА Новости, 26.11.2025
Умер российский и советский актер Всеволод Шиловский
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко. РИА Новости, 26.11.2025
Умер российский и советский актер Всеволод Шиловский

Актер Всеволод Шиловский
© РИА Новости / Станислав Красильников
Актер Всеволод Шиловский. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.
"Да, он умер", — сказала она.
Всеволод Шиловский родился в 1938 году в Москве. Окончил школу-студию МХАТ и более 20 лет прослужил на мхатовской сцене. В 2009 году организовал Театр-студию Всеволода Шиловского, где выступал в качестве режиссера и актера.
В кино его пригласил режиссер Василий Пронин. Актер сыграл небольшую роль пассажира в семейной драме "Наш дом" (1965).
В последующие годы снялся в фильмах и сериалах "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Никколо Паганини" (1982), "Голос" (1982), "Военно-полевой роман" (1983), "Торпедоносцы" (1983), "Жизнь Клима Самгина" (1986-1988), "Апелляция", (1987), "Интердевочка" (1989), "Барханов и его телохранитель", (1996), "Каменская" (1999), "Марш Турецкого" (2000-2007), "Дальнобойщики" (2001), "Я не я" (2008), "Жила-была одна баба" (2011), "Дело чести" (2013), "Наследники" (2021) и другие. Всего Шиловский сыграл в кино более ста ролей.
 
КультураВсеволод Шиловский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
