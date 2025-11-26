Умер российский и советский актер Всеволод Шиловский

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщила РИА Новости актриса его театра Виктория Пархоменко.

"Да, он умер", — сказала она.

Всеволод Шиловский родился в 1938 году в Москве. Окончил школу-студию МХАТ и более 20 лет прослужил на мхатовской сцене. В 2009 году организовал Театр-студию Всеволода Шиловского, где выступал в качестве режиссера и актера.

В кино его пригласил режиссер Василий Пронин. Актер сыграл небольшую роль пассажира в семейной драме "Наш дом" (1965).