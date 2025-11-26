ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки более 180 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, 105-миллиметровую гаубицу М101, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Противник потерял более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Мирополье, Павловка, Алексеевка, Андреевка и Новая Сечь Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Вильча, Уды, Хатнее и Старица Харьковской области.
