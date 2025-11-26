ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки более 180 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, 105-миллиметровую гаубицу М101, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.