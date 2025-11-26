Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 26.11.2025 (обновлено: 13:00 26.11.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"
Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки более 180 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, 105-миллиметровую гаубицу М101,... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
алексеевка
сумская область
безопасность, сша, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия сил "Севера"

Группировка "Север" уничтожила более 180 военных ВСУ, 3 бронемашины и 9 складов

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки более 180 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, 105-миллиметровую гаубицу М101, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Противник потерял более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Мирополье, Павловка, Алексеевка, Андреевка и Новая Сечь Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Вильча, Уды, Хатнее и Старица Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
