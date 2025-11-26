Эксперты установили причину смерти немецкой семьи в Стамбуле

СТАМБУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Причиной смерти семьи Бёджек из ФРГ в Стамбуле в середине ноября стало отравление химическим веществом, использованным при обработке отеля от насекомых, установили эксперты.

"В результате осмотра и вскрытия тел погибших, оценки результатов лабораторных исследований... установлено, что причиной смерти стало не пищевое отравление, а отравление инсектицидом, использовавшимся для ликвидации насекомых в номере, где останавливалась семья Бёджек", - говорится в опубликованной телеканалом AHaber записке, отправленной судмедэкспертами генпрокуратуре Стамбула

В частности, следы газа фосфина обнаружены на полотенцах и различных вещах, изъятых из гостиницы.

Вскоре после публикации отчета судмедэкспертизы суд в среду вечером постановил освободить ранее арестованных владельца кафе в районе Ортакёй, а также продавцов рахат-лукума, фаршированных мидий и кокореча (блюда из бараньих внутренностей), у которых семья Бёджек приобретала готовую еду.

Сотрудники гостиницы в Стамбуле, где жили отравившиеся химическим веществом туристы, первыми почувствовали недомогание и скрыли его, один из сотрудников ресепшена и вовсе закрыл дверь отеля на замок, но на допросе скрыл этот факт, сообщили ранее СМИ.

Скончавшиеся в Стамбуле туристы из ФРГ могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота, утверждал ранее телеканал AHaber. Криминалисты ранее выяснили, что дезинсекцию от клопов провели за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления. Содержащееся в инсектициде вещество - фосфид алюминия – могло проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Бёджек могли отравиться. Никаких антидотов у фосфида алюминия нет. Следователи выяснили, что у задержанного сотрудника компании по дезинсекции не было никаких сертификатов.

Как сообщил ранее директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер, четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции , скончался 17 ноября через несколько дней после супруги и двоих детей 3 и 6 лет. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. Власти опечатали гостиницу Harbour Suites в Стамбуле.

Отвозивший семью в больницу таксист Серджан Танрыверди ранее рассказал СМИ, что дети и мать Бёджек всю дорогу до больницу рвало кровью.