21:40 26.11.2025 (обновлено: 22:19 26.11.2025)
Эксперты установили причину смерти немецкой семьи в Стамбуле
в мире
стамбул
германия
турция
стамбул
германия
турция
в мире, стамбул, германия, турция
В мире, Стамбул, Германия, Турция
Эксперты установили причину смерти немецкой семьи в Стамбуле

Причиной смерти семьи Беджек из ФРГ в Стамбуле стало отравление инсектицидом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Причиной смерти семьи Бёджек из ФРГ в Стамбуле в середине ноября стало отравление химическим веществом, использованным при обработке отеля от насекомых, установили эксперты.
"В результате осмотра и вскрытия тел погибших, оценки результатов лабораторных исследований... установлено, что причиной смерти стало не пищевое отравление, а отравление инсектицидом, использовавшимся для ликвидации насекомых в номере, где останавливалась семья Бёджек", - говорится в опубликованной телеканалом AHaber записке, отправленной судмедэкспертами генпрокуратуре Стамбула.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Стамбуле туристов переселили из отеля после смерти троих постояльцев
15 ноября, 22:09
В частности, следы газа фосфина обнаружены на полотенцах и различных вещах, изъятых из гостиницы.
Вскоре после публикации отчета судмедэкспертизы суд в среду вечером постановил освободить ранее арестованных владельца кафе в районе Ортакёй, а также продавцов рахат-лукума, фаршированных мидий и кокореча (блюда из бараньих внутренностей), у которых семья Бёджек приобретала готовую еду.
Сотрудники гостиницы в Стамбуле, где жили отравившиеся химическим веществом туристы, первыми почувствовали недомогание и скрыли его, один из сотрудников ресепшена и вовсе закрыл дверь отеля на замок, но на допросе скрыл этот факт, сообщили ранее СМИ.
Скончавшиеся в Стамбуле туристы из ФРГ могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота, утверждал ранее телеканал AHaber. Криминалисты ранее выяснили, что дезинсекцию от клопов провели за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления. Содержащееся в инсектициде вещество - фосфид алюминия – могло проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Бёджек могли отравиться. Никаких антидотов у фосфида алюминия нет. Следователи выяснили, что у задержанного сотрудника компании по дезинсекции не было никаких сертификатов.
Как сообщил ранее директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер, четвертый член семьи туристов из ФРГ, госпитализированных в Турции, скончался 17 ноября через несколько дней после супруги и двоих детей 3 и 6 лет. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. Власти опечатали гостиницу Harbour Suites в Стамбуле.
Отвозивший семью в больницу таксист Серджан Танрыверди ранее рассказал СМИ, что дети и мать Бёджек всю дорогу до больницу рвало кровью.
Еще трое иностранных туристов были госпитализированы из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы, который есть в числе арестованных, заявил журналистам, что отель безопасен.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
24 ноября, 23:29
 
В миреСтамбулГерманияТурция
 
 
