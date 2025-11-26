Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко

"Сегодня возможности для занятия наукой уникальны. Никогда в стране - в России, СССР - не было такого интереса к науке, как сегодня. Отчасти мы должны благодарить санкции. Потому что не было бы санкций - у нас бы бизнес продолжал использовать те технологии и наработки, которые делали в других странах", - сказал Фурсенко, выступая в среду на пленарном заседании V Конгресса молодых ученых.