https://ria.ru/20251126/sanktsii-2057813502.html
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко - РИА Новости, 26.11.2025
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко
Западные санкции сыграли положительную роль для развития науки и технологий в России, стимулировав отечественные исследования и разработки, заявил помощник... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:41:00+03:00
2025-11-26T18:41:00+03:00
2025-11-26T18:41:00+03:00
наука
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/01/1552540129_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_7564b46cde8aa98651f964cecb82674f.jpg
https://ria.ru/20251113/nauka-2054237985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/01/1552540129_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_513ae537fa0600592742a726c10931ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко
Фурсенко: санкции сыграли положительную роль в развитии науки и технологий
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Западные санкции сыграли положительную роль для развития науки и технологий в России, стимулировав отечественные исследования и разработки, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Сегодня возможности для занятия наукой уникальны. Никогда в стране - в России, СССР - не было такого интереса к науке, как сегодня. Отчасти мы должны благодарить санкции. Потому что не было бы санкций - у нас бы бизнес продолжал использовать те технологии и наработки, которые делали в других странах", - сказал Фурсенко, выступая в среду на пленарном заседании V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.