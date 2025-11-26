Рейтинг@Mail.ru
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко - РИА Новости, 26.11.2025
18:41 26.11.2025
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко
Западные санкции сыграли положительную роль для развития науки и технологий в России, стимулировав отечественные исследования и разработки, заявил помощник... РИА Новости, 26.11.2025
экономика, россия
Наука, Экономика, Россия
Санкции стимулировали развитие науки и технологий в России, заявил Фурсенко

Фурсенко: санкции сыграли положительную роль в развитии науки и технологий

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Западные санкции сыграли положительную роль для развития науки и технологий в России, стимулировав отечественные исследования и разработки, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Сегодня возможности для занятия наукой уникальны. Никогда в стране - в России, СССР - не было такого интереса к науке, как сегодня. Отчасти мы должны благодарить санкции. Потому что не было бы санкций - у нас бы бизнес продолжал использовать те технологии и наработки, которые делали в других странах", - сказал Фурсенко, выступая в среду на пленарном заседании V Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
