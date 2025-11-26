В Самаре введут туристический налог для гостиниц

САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Дума Самары на очередном заседании приняла решение о введении туристического налога для гостиничного бизнеса, он начнет действовать в Самаре с января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Проектным решением предлагается ввести на территории города Самары туристический налог, а также установить налоговые ставки в пределах, предусмотренных статьей налогового кодекса, с дифференциацией по годам: в 2026 году - 1%, в 2027 году - 2%, 2028 году - 3%, в 2029 - 4%, к 2030 году - 5% от налоговой базы", - сообщил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислав Зотов.
По прогнозу УФСН России по Самарской области, в случае введения налога в бюджет Самары в 2026 году поступит 95 миллионов рублей, в 2027 году - 133 миллиона рублей, в 2028 году - 143 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на благоустройство общественных территорий, создание новых мест притяжения для гостей, а также на ремонт и содержание городской инфраструктуры.
Решение было принято большинством депутатов. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.
Зотов отметил, что туристический налог уже установлен в Тольятти, Новокуйбышевске, Похвистнево и других муниципальных районах Самарской области.
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
26 августа, 08:17