Рейтинг@Mail.ru
В Самаре введут туристический налог для гостиниц - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/samara-2057665016.html
В Самаре введут туристический налог для гостиниц
В Самаре введут туристический налог для гостиниц - РИА Новости, 26.11.2025
В Самаре введут туристический налог для гостиниц
Дума Самары на очередном заседании приняла решение о введении туристического налога для гостиничного бизнеса, он начнет действовать в Самаре с января 2026 года, РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:22:00+03:00
2025-11-26T12:22:00+03:00
самара
самарская область
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151884/18/1518841896_0:0:4574:2574_1920x0_80_0_0_2b3eef5a7c08b1ba9896f3946adfb97b.jpg
https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html
самара
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151884/18/1518841896_479:0:4416:2953_1920x0_80_0_0_2afa15691d72fd8af90da2237a5e1bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самара, самарская область, россия, экономика
Самара, Самарская область, Россия, Экономика
В Самаре введут туристический налог для гостиниц

В Самаре с 2026 года введут туристический налог для гостиниц

© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Дума Самары на очередном заседании приняла решение о введении туристического налога для гостиничного бизнеса, он начнет действовать в Самаре с января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Проектным решением предлагается ввести на территории города Самары туристический налог, а также установить налоговые ставки в пределах, предусмотренных статьей налогового кодекса, с дифференциацией по годам: в 2026 году - 1%, в 2027 году - 2%, 2028 году - 3%, в 2029 - 4%, к 2030 году - 5% от налоговой базы", - сообщил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислав Зотов.
По прогнозу УФСН России по Самарской области, в случае введения налога в бюджет Самары в 2026 году поступит 95 миллионов рублей, в 2027 году - 133 миллиона рублей, в 2028 году - 143 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на благоустройство общественных территорий, создание новых мест притяжения для гостей, а также на ремонт и содержание городской инфраструктуры.
Решение было принято большинством депутатов. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.
Зотов отметил, что туристический налог уже установлен в Тольятти, Новокуйбышевске, Похвистнево и других муниципальных районах Самарской области.
Вид с гостиницы Москва на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
26 августа, 08:17
 
СамараСамарская областьРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала