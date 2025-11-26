Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым

Мальчик ушел из дома в селе Пензенском Томаринского района днем 24 ноября и не вернулся. Вечером на его поиски направились четверо спасателей с кинологическим расчетом. На следующий день к ним присоединились еще девять человек с водолазным оборудованием и лодкой. Они обследовали берега местной реки Черемшанки, а также село Пензенское и его окрестности.