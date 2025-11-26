https://ria.ru/20251126/sakhalin-2057572776.html
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым - РИА Новости, 26.11.2025
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
Девятилетнего мальчика, пропавшего на Сахалине два дня назад, нашли живым, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T04:16:00+03:00
2025-11-26T04:16:00+03:00
2025-11-26T11:19:00+03:00
хорошие новости
происшествия
россия
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057603944_212:0:1248:583_1920x0_80_0_0_29b172ed78cb22db2e55fdc3ab942ed2.jpg
https://ria.ru/20251109/kamchatka-2053738046.html
https://ria.ru/20251029/karelija-2051666775.html
россия
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057603944_342:0:1119:583_1920x0_80_0_0_3cd1cfd2c00c17cb151b84046fb7c7a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
Сотрудники МЧС нашли пропавшего на Сахалине девятилетнего мальчика