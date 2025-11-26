Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
Хорошие новости
 
04:16 26.11.2025 (обновлено: 11:19 26.11.2025)
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым - РИА Новости, 26.11.2025
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым
Девятилетнего мальчика, пропавшего на Сахалине два дня назад, нашли живым, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.11.2025
хорошие новости
происшествия
россия
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сахалин
сахалинская область
Пропавшего на Сахалине пятиклассника нашли живым

Сотрудники МЧС нашли пропавшего на Сахалине девятилетнего мальчика

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской областиСпасатели МЧС России во время поисковых мероприятий в Томаринском районе Сахалина
Спасатели МЧС России во время поисковых мероприятий в Томаринском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Спасатели МЧС России во время поисковых мероприятий в Томаринском районе Сахалина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Девятилетнего мальчика, пропавшего на Сахалине два дня назад, нашли живым, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Утром 26 ноября в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что ранее пропавший ребенок найден живым", — говорится в релизе.
Эвакуация геолога, который провел ночь под сошедшей лавиной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
На Камчатке нашли живым геолога, попавшего под лавину на месторождении
9 ноября, 04:48
Мальчик ушел из дома в селе Пензенском Томаринского района днем 24 ноября и не вернулся. Вечером на его поиски направились четверо спасателей с кинологическим расчетом. На следующий день к ним присоединились еще девять человек с водолазным оборудованием и лодкой. Они обследовали берега местной реки Черемшанки, а также село Пензенское и его окрестности.
По факту исчезновения ребенка региональный главк СК возбудил уголовное дело. Следователи и полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Карелии нашли живой девушку, ушедшую из дома пять дней назад
29 октября, 23:16
 
Хорошие новости
 
 
