Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает возможным завершение конфликта на Украине уже до конца года. Об этом он заявил в интервью El País. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста, хотя позже добавил, что прогнозировать что-то сложно.

"Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после женевских переговоров необходимо провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого", — сказал он.



На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.