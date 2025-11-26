Рейтинг@Mail.ru
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ryutte-2057616056.html
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте считает возможным завершение конфликта на Украине уже до конца года. Об этом он заявил в интервью El País. Он утвердительно ответил на... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:44:00+03:00
2025-11-26T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
россия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057602862.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057591928.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марк рютте, россия, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, Россия, НАТО, Евросоюз
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Рютте допустил завершению конфликта на Украине к концу года

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает возможным завершение конфликта на Украине уже до конца года. Об этом он заявил в интервью El País.

Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста, хотя позже добавил, что прогнозировать что-то сложно.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
10:05
"Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после женевских переговоров необходимо провести еще несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого", — сказал он.

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарк РюттеРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала