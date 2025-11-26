Рейтинг@Mail.ru
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 26.11.2025 (обновлено: 10:38 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/ryutte-2057613566.html
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года - РИА Новости, 26.11.2025
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:37:00+03:00
2025-11-26T10:38:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251024/vsu-2050292712.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, марк рютте, нато
В мире, Киев, Украина, США, Марк Рютте, НАТО
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года

Рютте: Украина получит оружие на $5 млрд по программе PURL к концу года

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие для Киева у США.
"Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около 1 миллиарда долларов... К концу этого года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов", - заявил Рютте в интервью газете Pais, отвечая на вопрос о том, какого размера поставок вооружения Киеву по программе PURL он ожидает к концу 2025 года.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Сырский назвал число стран, присоединившихся к инициативе PURL
24 октября, 11:11
 
В миреКиевУкраинаСШАМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала