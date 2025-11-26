https://ria.ru/20251126/ryutte-2057613566.html
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года - РИА Новости, 26.11.2025
Рютте рассказал, сколько Киев получит оружия по схеме PURL к концу года
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит вооружение на около 5 миллиардов долларов к концу года по инициативе PURL, по которой Европа покупает оружие... РИА Новости, 26.11.2025
Рютте: Украина получит оружие на $5 млрд по программе PURL к концу года