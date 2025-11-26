Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Время зерновой сделки прошло, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зерновая сделка - время ее все-таки, видимо, скорее ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные и работоспособные усилия", - сказал Рябков на пресс-конференции в "Россия сегодня".
Песков прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки
25 октября 2024, 13:37
Он напомнил, что Евросоюз по сути мешал реализации всех положений "зерновой сделки" и выравниванию ситуации на продовольственных рынках за счет получения продовольствия из России.
"Нет, геополитика здесь опять застит глаза", - отметил Рябков.
Замминистра добавил при этом, что потенциал отношений России и Турции "не просто не исчерпан, а мы только-только приступаем к реализации того, что возможно в наших отношениях".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
В МТП заявили готовы помочь восстановить зерновую сделку
21 ноября, 01:35