Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ryabkov-2057736528.html
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
Время зерновой сделки прошло, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:11:00+03:00
2025-11-26T15:11:00+03:00
экономика
россия
турция
украина
сергей рябков
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20241025/peskov-1980056015.html
https://ria.ru/20251121/mtp-2056469057.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, украина, сергей рябков, владимир путин, оон
Экономика, Россия, Турция, Украина, Сергей Рябков, Владимир Путин, ООН
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Рябков заявил, что время зерновой сделки прошло

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Время зерновой сделки прошло, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зерновая сделка - время ее все-таки, видимо, скорее ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные и работоспособные усилия", - сказал Рябков на пресс-конференции в "Россия сегодня".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Песков прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки
25 октября 2024, 13:37
Он напомнил, что Евросоюз по сути мешал реализации всех положений "зерновой сделки" и выравниванию ситуации на продовольственных рынках за счет получения продовольствия из России.
"Нет, геополитика здесь опять застит глаза", - отметил Рябков.
Замминистра добавил при этом, что потенциал отношений России и Турции "не просто не исчерпан, а мы только-только приступаем к реализации того, что возможно в наших отношениях".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МТП заявили готовы помочь восстановить зерновую сделку
21 ноября, 01:35
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаСергей РябковВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала