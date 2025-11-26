Рейтинг@Mail.ru
Рябков: предложение США по ДСНВ позволит России оценить обстановку - РИА Новости, 26.11.2025
14:53 26.11.2025 (обновлено: 15:00 26.11.2025)
Рябков: предложение США по ДСНВ позволит России оценить обстановку
Рябков: предложение США по ДСНВ позволит России оценить обстановку - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков: предложение США по ДСНВ позволит России оценить обстановку
Предложение, которое направила Россия США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), позволит выиграть время, чтобы оценить... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей рябков, владимир путин
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин
Рябков: предложение США по ДСНВ позволит России оценить обстановку

Рябков: предложение США по ДСНВ позволит принять решение о продолжении диалога

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Предложение, которое направила Россия США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), позволит выиграть время, чтобы оценить обстановку и принять решение по диалогу о стратегических вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Говоря откровенно, на нынешнем отрезке реализация нашей идеи (чтобы РФ и США добровольно взяли на себя самоограничения - ред.) позволила бы выиграть время, оно понадобится, чтобы стороны всесторонне оценили складывающуюся обстановку и определились, насколько они готовы двигаться в направлении возобновления комплексного стратегического диалога, который мог бы включать вопросы контроля над вооружениями", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Он также отметил, что Россия на регулярной основе обращает внимание на то, что для достижения согласия между странами нужно создать необходимые для этого условия.
"Мы еще должны убедиться в готовности США на деле уважать наши коренные интересы, равноправно работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях, а также принципиальных противоречий в области безопасности", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рябков рассказал о последствиях отказа США от предложения России по ДСНВ
В миреРоссияСШАСергей РябковВладимир Путин
 
 
