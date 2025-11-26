Рябков: предложение США по ДСНВ позволит России оценить обстановку

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Предложение, которое направила Россия США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), позволит выиграть время, чтобы оценить обстановку и принять решение по диалогу о стратегических вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Говоря откровенно, на нынешнем отрезке реализация нашей идеи (чтобы РФ США добровольно взяли на себя самоограничения - ред.) позволила бы выиграть время, оно понадобится, чтобы стороны всесторонне оценили складывающуюся обстановку и определились, насколько они готовы двигаться в направлении возобновления комплексного стратегического диалога, который мог бы включать вопросы контроля над вооружениями", - сказал Рябков на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".

Он также отметил, что Россия на регулярной основе обращает внимание на то, что для достижения согласия между странами нужно создать необходимые для этого условия.

"Мы еще должны убедиться в готовности США на деле уважать наши коренные интересы, равноправно работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях, а также принципиальных противоречий в области безопасности", - добавил он.