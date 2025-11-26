Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
02:50 26.11.2025 (обновлено: 13:25 26.11.2025)
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России - РИА Новости, 26.11.2025
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
Госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине из-за ее некомпетентности,... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
сша
украина
марко рубио
евросоюз
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России

RS: Рубио отказался от встречи с Каллас из-за ее некомпетентности

© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине из-за ее некомпетентности, пишет журнал Responsible Statecraft.
"Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее ее (Каллас. — Прим. ред.) глубокую некомпетентность, как воплощение максималистской позиции, заключающейся, по ее собственным словам, исключительно в "ослаблении России и поддержке Украины", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
01:06
Это говорит о том, что если глава внешнеполитического ведомства ЕС не способна договориться о мире, то она — не дипломат, а препятствие на пути к миру, полагает автор.
Ранее издание Politico сообщало, что Рубио отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с Белым домом. При этом, по словам одного из источников, глава евродипломатии за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран Европы.

План США по урегулированию и позиция России

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Из носа Зеленского выпало что-то белое во время обращения - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
01:49
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева на переговорах в Женеве, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, добавил, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
WSJ: Рубио отвечал на звонки разгневанных европейцев из-за плана Трампа
Вчера, 12:12
 
В миреРоссияСШАУкраинаМарко РубиоЕвросоюз
 
 
