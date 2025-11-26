В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине из-за ее некомпетентности, пишет журнал Responsible Statecraft.
"Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее ее (Каллас. — Прим. ред.) глубокую некомпетентность, как воплощение максималистской позиции, заключающейся, по ее собственным словам, исключительно в "ослаблении России и поддержке Украины", — отмечается в материале.
Это говорит о том, что если глава внешнеполитического ведомства ЕС не способна договориться о мире, то она — не дипломат, а препятствие на пути к миру, полагает автор.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, добавил, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.