В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Полностью беспилотные трамваи могут появиться в России в ближайшие 1-2 года, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.

"В кабине никого нет, но есть дежурный кондуктор, который едет. Я думаю, что это перспектива год-два", - ответил Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых на вопрос о сроках появления полностью беспилотного трамвая без сотрудника.

Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино в Москве. Трамвай проехал более 18 тысяч километров с учетом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. Столичный дептранс сообщал, что за время поездок этот транспорт ни разу не нарушил ПДД.

В дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Он наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем. Это действующие требования законодательства.