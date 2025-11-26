https://ria.ru/20251126/rossija-2057759350.html
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи - РИА Новости, 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи
Полностью беспилотные трамваи могут появиться в России в ближайшие 1-2 года, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:20:00+03:00
2025-11-26T16:20:00+03:00
2025-11-26T16:24:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039517458_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_f38ba25e5343a9ec12f86c9963155626.jpg
https://ria.ru/20251115/moskva-2055147108.html
https://ria.ru/20251126/transport-2057721284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039517458_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_f2538b39add67af483410aff40f3656b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи
Пашков: в России в ближайшие годы могут появиться полностью беспилотные трамваи
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Полностью беспилотные трамваи могут появиться в России в ближайшие 1-2 года, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.
"В кабине никого нет, но есть дежурный кондуктор, который едет. Я думаю, что это перспектива год-два", - ответил Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых на вопрос о сроках появления полностью беспилотного трамвая без сотрудника.
Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино в Москве. Трамвай проехал более 18 тысяч километров с учетом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. Столичный дептранс сообщал, что за время поездок этот транспорт ни разу не нарушил ПДД.
В дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Он наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем. Это действующие требования законодательства.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.