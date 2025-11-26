Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи
16:20 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи - РИА Новости, 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи
Полностью беспилотные трамваи могут появиться в России в ближайшие 1-2 года, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков. РИА Новости, 26.11.2025
В Минтрансе рассказали, когда могут появиться полностью беспилотные трамваи

Пашков: в России в ближайшие годы могут появиться полностью беспилотные трамваи

В Москве запустили первый беспилотный трамвай
В Москве запустили первый беспилотный трамвай - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
В Москве запустили первый беспилотный трамвай. Архивное фото
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Полностью беспилотные трамваи могут появиться в России в ближайшие 1-2 года, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.
"В кабине никого нет, но есть дежурный кондуктор, который едет. Я думаю, что это перспектива год-два", - ответил Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых на вопрос о сроках появления полностью беспилотного трамвая без сотрудника.
Запуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая
15 ноября, 10:57
15 ноября, 10:57
Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино в Москве. Трамвай проехал более 18 тысяч километров с учетом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. Столичный дептранс сообщал, что за время поездок этот транспорт ни разу не нарушил ПДД.
В дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Он наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем. Это действующие требования законодательства.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро
Вчера, 14:40
Вчера, 14:40
 
