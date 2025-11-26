Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта - РИА Новости, 26.11.2025
13:50 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/rossija-2057701806.html
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта
в мире
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
россия
киргизия
бишкек
в мире, россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия намерены активизировать сотрудничество в области транспорта и логистики, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны намерены активизировать сотрудничество в области транспорта и логистики, включая внедрение и совершенствование цифровых технологий, в целях оптимизации транспортных потоков и создания благоприятных условий для обеспечения региональной взаимосвязанности в Евразии", - сообщается в документе.
Путин и Жапаров в среду подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Газпром продолжит обеспечивать Киргизию ресурсами, заявил Путин
В миреРоссияКиргизияБишкекВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
