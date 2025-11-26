https://ria.ru/20251126/rossija-2057701806.html
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта - РИА Новости, 26.11.2025
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта
Россия и Киргизия намерены активизировать сотрудничество в области транспорта и логистики, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:50:00+03:00
2025-11-26T13:50:00+03:00
2025-11-26T13:50:00+03:00
в мире
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057690952_0:137:3057:1857_1920x0_80_0_0_a0aabb7a4f7d5ee9700a805562bf1a0d.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057675200.html
россия
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057690952_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e37a2c705013461c877c330a1f0c6294.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта
РФ и Киргизия договорились активизировать сотрудничество в сфере логистики