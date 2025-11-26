Россия и Киргизия договорились развивать сотрудничество по биобезопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия будут расширять сотрудничество в области биологической безопасности, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства.

Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в области обеспечения биологической безопасности на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики по вопросам обеспечения биологической безопасности от 12 октября 2023 года и продолжат работу над формированием эффективного механизма его реализации", - говорится в тексте заявления.