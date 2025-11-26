https://ria.ru/20251126/rossija-2057699905.html
Россия и Киргизия договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
Россия и Киргизия договорились развивать сотрудничество по биобезопасности - РИА Новости, 26.11.2025
Россия и Киргизия договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
Россия и Киргизия будут расширять сотрудничество в области биологической безопасности, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:44:00+03:00
2025-11-26T13:44:00+03:00
2025-11-26T13:44:00+03:00
в мире
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057690952_0:137:3057:1857_1920x0_80_0_0_a0aabb7a4f7d5ee9700a805562bf1a0d.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057675200.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057690952_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e37a2c705013461c877c330a1f0c6294.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
РФ и Казахстан договорились развивать связи в сфере биобезопасности
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия будут расширять сотрудничество в области биологической безопасности, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства.
Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте
Кремля.
"Стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в области обеспечения биологической безопасности на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики по вопросам обеспечения биологической безопасности от 12 октября 2023 года и продолжат работу над формированием эффективного механизма его реализации", - говорится в тексте заявления.
Кроме того, стороны будут координировать шаги на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении в целях ее укрепления и институционализации.