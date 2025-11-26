Россия и Киргизия договорились об увеличении масштаба совместных учений

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия продолжат увеличивать масштаб совместных учений и боевой подготовки воинских формирований двух стран, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства.