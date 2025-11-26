Рейтинг@Mail.ru
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев
11:54 26.11.2025
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.11.2025
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия не исключает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.11.2025
россия
украина
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия, украина, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Украина, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: РФ не исключает возможность международного сотрудничества по ЗАЭС

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия не исключает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Руководство страны не исключат возможность использования электроэнергии Украины в формате международного сотрудничества, собственно вообще не исключаем международного сотрудничества", - сказал Лихачев корреспонденту Life Александру Юнашеву.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины
14 ноября, 23:04
 
РоссияУкраинаАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
