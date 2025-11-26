Рейтинг@Mail.ru
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол
26.11.2025
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Жители Молдавии не видят в России врага, несмотря на льющуюся на них с утра до вечера из провластных каналов оглушительную антироссийскую пропаганду, считает посол Российской Федерации в Молдавии Олег Озеров.
Российский посол высказал мнение о Молдавии по итогам года пребывания в Кишинёве в своей статье для журнала "Международная жизнь".
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Молдавии запустили петицию против закрытия РЦНК в Кишиневе
24 ноября, 11:43
"Молдавский народ дружелюбный, приветливый, гостеприимный и открытый, если не брать экстримы, к России в целом настроен позитивно, несмотря на оглушительную пропаганду, льющуюся на него с утра до вечера из пропагандистских провластных каналов. Широкая общественная кампания в стране против закрытия Русского дома стала еще одним подтверждением, что в России здесь врага на народном уровне не видят, прекрасно понимают, что Москва не настроена враждебно по отношению к Молдавии и не строит агрессивных планов, несмотря на постоянные нападки на нее", - написал Озеров в статье, опубликованной на сайте журнала.
Российский посол убежден, что мрачный период в отношениях Молдавии и России обязательно завершится. "Иначе быть не может. Однако это потребует политической воли и переосмысления Кишиневом своей "восточной политики". Россия была, есть и останется великой державой, твердо отстаивающей свои национальные интересы, и выстраивание с ней дружественных отношений в полной мере отвечает коренным интересам двух государств", - подчеркнул он.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Акция протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер
Вчера, 20:23
 
В миреМолдавияРоссияКишиневОлег ОзеровДмитрий ПесковМайя СандуРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
