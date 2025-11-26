Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Жители Молдавии не видят в России врага, несмотря на льющуюся на них с утра до вечера из провластных каналов оглушительную антироссийскую пропаганду, считает посол Российской Федерации в Молдавии Олег Озеров.

Российский посол убежден, что мрачный период в отношениях Молдавии и России обязательно завершится. "Иначе быть не может. Однако это потребует политической воли и переосмысления Кишиневом своей "восточной политики". Россия была, есть и останется великой державой, твердо отстаивающей свои национальные интересы, и выстраивание с ней дружественных отношений в полной мере отвечает коренным интересам двух государств", - подчеркнул он.