В США задержали родственницу пресс-секретаря Белого дома - РИА Новости, 26.11.2025
13:34 26.11.2025
В США задержали родственницу пресс-секретаря Белого дома
Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), в отношении нее начата процедура... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
сша
бразилия
бостон
каролин левитт
в мире, сша, бразилия, бостон, каролин левитт
Миграционная полиция США задержала родственницу пресс-секретаря Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), в отношении нее начата процедура депортации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката женщины, представителя министерства внутренней безопасности и источник, знакомый с ситуацией.
"Уроженка Бразилии Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт, была задержана недалеко от Бостона 12 ноября", - сообщил телеканалу адвокат женщины Тодд Померло.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан на встрече с Трампом захотел "забрать" Левитт в Венгрию
7 ноября, 22:11
По данным телеканала, 11-летний племянник Левитт постоянно проживает в Нью-Гэмпшире со своим отцом, братом Левитт Майклом. Как сообщил источник, Левитт и Феррейра не общались много лет.
Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил CNN, что Феррейра находилась в стране нелегально, просрочив туристическую визу, которая требовала от нее выезда из Соединенных Штатов в июне 1999 года. Он добавил, что в отношении задержанной начата процедура депортации.
Адвокат Феррейры заявил CNN, что ранее она получала временную защиту от депортации, так как была привезена в США в детстве.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Левитт и вдова Кирка попали в список влиятельнейших "восходящих звезд"
30 сентября, 18:50
 
