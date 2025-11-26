В США задержали родственницу пресс-секретаря Белого дома

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), в отношении нее начата процедура депортации, сообщает телеканал Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), в отношении нее начата процедура депортации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката женщины, представителя министерства внутренней безопасности и источник, знакомый с ситуацией.

"Уроженка Бразилии Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт , была задержана недалеко от Бостона 12 ноября", - сообщил телеканалу адвокат женщины Тодд Померло.

По данным телеканала, 11-летний племянник Левитт постоянно проживает в Нью-Гэмпшире со своим отцом, братом Левитт Майклом. Как сообщил источник, Левитт и Феррейра не общались много лет.

Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил CNN, что Феррейра находилась в стране нелегально, просрочив туристическую визу, которая требовала от нее выезда из Соединенных Штатов в июне 1999 года. Он добавил, что в отношении задержанной начата процедура депортации.

Адвокат Феррейры заявил CNN, что ранее она получала временную защиту от депортации, так как была привезена в США в детстве.