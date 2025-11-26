https://ria.ru/20251126/rodstvennitsa-2057696168.html
В США задержали родственницу пресс-секретаря Белого дома
Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), в отношении нее начата процедура...
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт была задержана иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), в отношении нее начата процедура депортации, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на адвоката женщины, представителя министерства внутренней безопасности и источник, знакомый с ситуацией.
"Уроженка Бразилии
Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт
, была задержана недалеко от Бостона
12 ноября", - сообщил телеканалу адвокат женщины Тодд Померло.
По данным телеканала, 11-летний племянник Левитт постоянно проживает в Нью-Гэмпшире со своим отцом, братом Левитт Майклом. Как сообщил источник, Левитт и Феррейра не общались много лет.
Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил CNN, что Феррейра находилась в стране нелегально, просрочив туристическую визу, которая требовала от нее выезда из Соединенных Штатов в июне 1999 года. Он добавил, что в отношении задержанной начата процедура депортации.
Адвокат Феррейры заявил CNN, что ранее она получала временную защиту от депортации, так как была привезена в США
в детстве.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.