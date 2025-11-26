Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российскому бизнесу стоит рассмотреть инвестпроекты в тайскую промышленность, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) Никита Гусаков на полях Российско-таиландского инвестиционного форума 2025.

"Российский экспортный центр занимается продвижением российской продукции, в том числе в рамках программы "Сделано в России", и мы видим значительный потенциал для роста сотрудничества в самых разных отраслях. Уже сегодня заметен значительный рост в экспорте продукции сельского хозяйства и товаров FMCG в Таиланд. Одно из перспективных направлений, представляющее взаимный интерес — развитие сотрудничества в области высоких технологий, в первую очередь, "умных городов". В то же время в традиционных отраслях сохраняется потенциал роста. Например, туристический "бум" закономерно ведет к росту спроса на российские строительные материалы на тайском рынке. Инвестиции в Таиланд уже идут: россияне активно приобретают недвижимость, но для устойчивого развития важно сместить фокус на промышленные инвестиции", - рассказал Гусаков на пленарной сессии "Россия и Таиланд. Инвестиции в общее будущее".

Спикер отметил, что существенным условием для защиты инвестиций является наличие соглашения между Россией и Таиландом о поощрении и взаимной защите капиталовложений. "Соглашение было подписано в 2002 году, но так и не ратифицировано. Рассчитываем, что при содействии Российско-Таиландского делового совета нам удастся успешно разрешить это обстоятельство, что в итоге позволит страховать российские инвестиции в Таиланде", - добавил глава ЭКСАР.

В пленарной сессии также приняли участие специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель генерального секретаря Совета по инвестициям Королевства Таиланд Танита Сирисуп, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, председатель Российско-таиландского делового совета Иван Демченко, председатель Цифрового совета Королевства Таиланд Мом Рачавонг Нонгкран Чомпунут, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, председатель Таиландско-российского делового совета Криенгкрай Тхиеннукун.