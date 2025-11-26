Рейтинг@Mail.ru
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда - РИА Новости, 26.11.2025
14:15 26.11.2025
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда - РИА Новости, 26.11.2025
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда
Российскому бизнесу стоит рассмотреть инвестпроекты в тайскую промышленность, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ), РИА Новости, 26.11.2025
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6d9ae76f5f7b3c9d70563b39ded452.jpg
экономика
Экономика
Российскому бизнесу стоит инвестировать в промышленность Таиланда

РЭЦ: российскому бизнесу нужно инвестировать в тайскую промышленность

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бангкок. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российскому бизнесу стоит рассмотреть инвестпроекты в тайскую промышленность, заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) Никита Гусаков на полях Российско-таиландского инвестиционного форума 2025.
"Российский экспортный центр занимается продвижением российской продукции, в том числе в рамках программы "Сделано в России", и мы видим значительный потенциал для роста сотрудничества в самых разных отраслях. Уже сегодня заметен значительный рост в экспорте продукции сельского хозяйства и товаров FMCG в Таиланд. Одно из перспективных направлений, представляющее взаимный интерес — развитие сотрудничества в области высоких технологий, в первую очередь, "умных городов". В то же время в традиционных отраслях сохраняется потенциал роста. Например, туристический "бум" закономерно ведет к росту спроса на российские строительные материалы на тайском рынке. Инвестиции в Таиланд уже идут: россияне активно приобретают недвижимость, но для устойчивого развития важно сместить фокус на промышленные инвестиции", - рассказал Гусаков на пленарной сессии "Россия и Таиланд. Инвестиции в общее будущее".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Цифровой платформе "Мой экспорт" исполнилось пять лет
Вчера, 10:51
Спикер отметил, что существенным условием для защиты инвестиций является наличие соглашения между Россией и Таиландом о поощрении и взаимной защите капиталовложений. "Соглашение было подписано в 2002 году, но так и не ратифицировано. Рассчитываем, что при содействии Российско-Таиландского делового совета нам удастся успешно разрешить это обстоятельство, что в итоге позволит страховать российские инвестиции в Таиланде", - добавил глава ЭКСАР.
В пленарной сессии также приняли участие специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель генерального секретаря Совета по инвестициям Королевства Таиланд Танита Сирисуп, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, председатель Российско-таиландского делового совета Иван Демченко, председатель Цифрового совета Королевства Таиланд Мом Рачавонг Нонгкран Чомпунут, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, председатель Таиландско-российского делового совета Криенгкрай Тхиеннукун.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) – стратегический партнер Российско-таиландского инвестиционного форума 2025. Участники форума смогут познакомиться с российской продукцией на корнере "Сделано в России", провести B2B-встречи в специальной зоне matchmaking, увидеть, как в прямых эфирах на популярной платформе социальной коммерции будут продвигаться российские товары при участии известных тайских блогеров. И, конечно, получить экспертное мнение и инсайты о развитии торгово-экономических отношений стран, перспективах российских компаний на рынке Таиланда и новых возможностях финансовой инфраструктуры.
Конференция РЭЦ EXPORT ONLINE 25 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Презентация сервиса "Подбор маркетплейсов" прошла на РЭЦ EXPORT ONLINE'25
25 ноября, 18:07
 
Экономика
 
 
