Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга в России

«

"С 2023 года… у нас работает Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток… Регистр наполняется с опережением плана, и сейчас в нем содержатся данные о почти 507 тысячах доноров вместо запланированных на 2025 год 500 тысяч", - сказала Голикова во время форума Службы крови.