Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга в России
Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга в России - РИА Новости, 26.11.2025
Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга в России
26.11.2025
2025-11-26T13:51:00+03:00
2025-11-26T13:51:00+03:00
2025-11-26T13:51:00+03:00
россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток содержит данные о почти 507 тысячах доноров, что уже превышает план на конец 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"С 2023 года… у нас работает Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток… Регистр наполняется с опережением плана, и сейчас в нем содержатся данные о почти 507 тысячах доноров вместо запланированных на 2025 год 500 тысяч", - сказала Голикова во время форума Службы крови.
Она отметила, что развитие регистра позволяет значительно сократить поиск доноров и повысить шансы успеха трансплантации. На поиск совместимых доноров из федерального бюджета России ежегодно выделяется более 230 миллионов рублей.
Кроме того, важной для донорского движения в этом году стала благотворительная эстафета "Огонь жизни", в которой поучаствовали все регионы России. Во время ее проведения было сделано 88 тысяч донаций крови и добавлено 7,5 тысячи новых потенциальных доноров в регистр доноров костного мозга.