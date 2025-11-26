https://ria.ru/20251126/rabota-2057693038.html
В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета ограничена в Мурманской области и столице региона из-за антитеррористических учений "Технология – 2025", в рамках которых...
МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Мурманской области и столице региона из-за антитеррористических учений "Технология – 2025", в рамках которых отрабатываются "мероприятия по деградации сотовой связи", сообщил оперштаб региона.
"Двадцать шестого ноября оперативным штабом в Мурманской области
проводится плановое антитеррористическое учение "Технология-2025" по пресечению условного "террористического акта" на одном из промышленных предприятий… В рамках учения проводится отработка мероприятий по деградации сотовой связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения планируется отработать алгоритм межведомственного пресечения диверсионно-террористических проявлений, террористических актов и иных преступлений террористической направленности, включая атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов различного типа.
В мероприятиях примут участие подразделения правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб, правительства Мурманской области, смежные ведомства.
УФСБ России
по Мурманской области просит население сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб.