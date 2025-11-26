Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 26.11.2025
13:23 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/rabota-2057693038.html
В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета
В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета
В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета ограничена в Мурманской области и столице региона из-за антитеррористических учений "Технология – 2025", в рамках которых...
В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета

В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета из-за учений

Смартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Мурманской области и столице региона из-за антитеррористических учений "Технология – 2025", в рамках которых отрабатываются "мероприятия по деградации сотовой связи", сообщил оперштаб региона.
"Двадцать шестого ноября оперативным штабом в Мурманской области проводится плановое антитеррористическое учение "Технология-2025" по пресечению условного "террористического акта" на одном из промышленных предприятий… В рамках учения проводится отработка мероприятий по деградации сотовой связи", - говорится в сообщении.
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
Вчера, 10:07
Отмечается, что в ходе учения планируется отработать алгоритм межведомственного пресечения диверсионно-террористических проявлений, террористических актов и иных преступлений террористической направленности, включая атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов различного типа.
В мероприятиях примут участие подразделения правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб, правительства Мурманской области, смежные ведомства.
УФСБ России по Мурманской области просит население сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения интернета в регионах
18 ноября, 13:06
 
ТехнологииМурманская областьРоссияОбщество
 
 
