В Мурманской области ограничили работу мобильного интернета

МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Мурманской области и столице региона из-за антитеррористических учений "Технология – 2025", в рамках которых отрабатываются "мероприятия по деградации сотовой связи", сообщил оперштаб региона.