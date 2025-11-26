Рейтинг@Mail.ru
Администрация Суэцкого канала заявила, что открыта иностранным инвесторам - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 26.11.2025 (обновлено: 15:11 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/rabia-2057733637.html
Администрация Суэцкого канала заявила, что открыта иностранным инвесторам
Администрация Суэцкого канала заявила, что открыта иностранным инвесторам - РИА Новости, 26.11.2025
Администрация Суэцкого канала заявила, что открыта иностранным инвесторам
Администрация Суэцкого канала открыта для иностранных, в том числе российских, инвестиций в инфраструктуру морской артерии после восстановления объемов... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:04:00+03:00
2025-11-26T15:11:00+03:00
суэцкий канал
египет
ближний восток
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603135319_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7ecf967fb96870ffbb0030913f6642f2.jpg
https://ria.ru/20250804/kanal-2033308179.html
https://ria.ru/20251126/kanal-2057728132.html
суэцкий канал
египет
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603135319_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_fc010e05a9b6f34cf0ae6e24d93e61ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суэцкий канал, египет, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси
Суэцкий канал, Египет, Ближний Восток, Абдель Фаттах ас-Сиси
Администрация Суэцкого канала заявила, что открыта иностранным инвесторам

Глава Администрации Рабиа: Суэцкий канал открыт для российских инвестиций

© РИА Новости / Махмуд Ахмед | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа
Пресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала открыта для иностранных, в том числе российских, инвестиций в инфраструктуру морской артерии после восстановления объемов перевозок на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости глава администрации Усамы Рабиа.
"До настоящего времени не было российских инвестиций, но это не означает, что в будущем не будет возможности для участия капитала из РФ. Мы открыты для любых инвесторов, которых интересуют наши проекты", - сказал он.
Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала
4 августа, 16:54
Собеседник агентства отметил, что сейчас администрация Суэцкого канала продолжает работать над развитием своих проектов при сотрудничестве с иностранными партнерами.
Суэцкий канал, который контролируется Египтом, считается одной из самый крупных в мире морских артерий, через которую проходит порядка 10-12% мировой торговли. Для Египта канал, приносящий миллиарды долларов в год, является важным источником пополнения национального бюджета.
В конце 2023 - начале 2024 годов ряд крупных судоходных компаний приостановил перевозки через Суэцкий канал в связи с атаками в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на судна, которые, по его заявлениям, были связаны с Израилем.
В конце сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов за последние два года.
Прохождение судна через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суэцкий канал готов взимать плату за проход судов в нацвалютах стран БРИКС
Вчера, 14:52
 
Суэцкий каналЕгипетБлижний ВостокАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала