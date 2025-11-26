Администрация Суэцкого канала заявила, что открыта иностранным инвесторам

КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Администрация Суэцкого канала открыта для иностранных, в том числе российских, инвестиций в инфраструктуру морской артерии после восстановления объемов перевозок на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости глава администрации Усамы Рабиа.
"До настоящего времени не было российских инвестиций, но это не означает, что в будущем не будет возможности для участия капитала из РФ. Мы открыты для любых инвесторов, которых интересуют наши проекты", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что сейчас администрация Суэцкого канала продолжает работать над развитием своих проектов при сотрудничестве с иностранными партнерами.
Суэцкий канал, который контролируется Египтом, считается одной из самый крупных в мире морских артерий, через которую проходит порядка 10-12% мировой торговли. Для Египта канал, приносящий миллиарды долларов в год, является важным источником пополнения национального бюджета.
В конце 2023 - начале 2024 годов ряд крупных судоходных компаний приостановил перевозки через Суэцкий канал в связи с атаками в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на судна, которые, по его заявлениям, были связаны с Израилем.
В конце сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов за последние два года.