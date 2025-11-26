Рейтинг@Mail.ru
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo
18:13 26.11.2025
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo
экономика, пятерочка (сеть магазинов)
Экономика, Пятерочка (сеть магазинов)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" расширила ассортимент премиальной собственной торговой марки Premissimo, новые продукты уже представлены в российских магазинах, сообщает пресс-служба компании.
Марка Premissimo стартовала с небольшого ассортимента преимущественно бакалейной категории – соусы и приправы. Теперь к бренду добавились кондитерские изделия, торт-мороженое и мягкие сыры, в том числе с голубой плесенью. Также в линейку добавлены горчичные и томатные соусы, печень трески и паштет с гусиным мясом. В ближайшие месяцы под премиальной маркой выйдут мука, торты, шоколадная паста и другие товары.
"Несмотря на прогнозируемое снижение реальных доходов, спрос на премиальные товары растет. Россияне все чаще отдают предпочтение более качественным продуктам питания с высокой добавленной стоимостью. Еда становится не просто источником восполнения энергии, а проявлением внимания к себе, возможностью в моменте получить удовольствие для повышения собственного качества жизни", – отметил директор департамента собственных торговых марок "Пятерочки" Роман Аврамов.
Он добавил, что расширение ассортимента марки Premissimo стало ответом на этот запрос.
