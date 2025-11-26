https://ria.ru/20251126/pyaterochka-2057805637.html
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo - РИА Новости, 26.11.2025
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo
Торговая сеть "Пятерочка" расширила ассортимент премиальной собственной торговой марки Premissimo, новые продукты уже представлены в российских магазинах,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:13:00+03:00
2025-11-26T18:13:00+03:00
2025-11-26T18:13:00+03:00
экономика
пятерочка (сеть магазинов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057804530_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_ceab5e565127bbca69d2560d2cfb4a8e.jpg
https://ria.ru/20251121/makh-2056698175.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057804530_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_1681cb73b114193dbcc7d1992f532ee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, пятерочка (сеть магазинов)
Экономика, Пятерочка (сеть магазинов)
Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo
В "Пятерочке" сообщили о расширении ассортимента марки Premissimo
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" расширила ассортимент премиальной собственной торговой марки Premissimo, новые продукты уже представлены в российских магазинах, сообщает пресс-служба компании.
Марка Premissimo стартовала с небольшого ассортимента преимущественно бакалейной категории – соусы и приправы. Теперь к бренду добавились кондитерские изделия, торт-мороженое и мягкие сыры, в том числе с голубой плесенью. Также в линейку добавлены горчичные и томатные соусы, печень трески и паштет с гусиным мясом. В ближайшие месяцы под премиальной маркой выйдут мука, торты, шоколадная паста и другие товары.
"Несмотря на прогнозируемое снижение реальных доходов, спрос на премиальные товары растет. Россияне все чаще отдают предпочтение более качественным продуктам питания с высокой добавленной стоимостью. Еда становится не просто источником восполнения энергии, а проявлением внимания к себе, возможностью в моменте получить удовольствие для повышения собственного качества жизни", – отметил директор департамента собственных торговых марок "Пятерочки" Роман Аврамов.
Он добавил, что расширение ассортимента марки Premissimo стало ответом на этот запрос.