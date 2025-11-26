Сеть "Пятерочка" расширила ассортимент марки Premissimo

Марка Premissimo стартовала с небольшого ассортимента преимущественно бакалейной категории – соусы и приправы. Теперь к бренду добавились кондитерские изделия, торт-мороженое и мягкие сыры, в том числе с голубой плесенью. Также в линейку добавлены горчичные и томатные соусы, печень трески и паштет с гусиным мясом. В ближайшие месяцы под премиальной маркой выйдут мука, торты, шоколадная паста и другие товары.