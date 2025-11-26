https://ria.ru/20251126/pvo-2057855875.html
ПВО сбила 19 украинских БПЛА
ПВО сбила 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
ПВО сбила 19 украинских БПЛА
Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
Силы ПВО за три часа сбили 19 украинских БПЛА