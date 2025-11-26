https://ria.ru/20251126/pvo-2057833329.html
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 16.00 до 20.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
