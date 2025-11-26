Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 154 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 26.11.2025 (обновлено: 13:21 26.11.2025)
Российская ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 154 БПЛА ВСУ за сутки
2025
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
