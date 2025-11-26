Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили четыре украинских беспилотника: два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.