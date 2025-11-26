https://ria.ru/20251126/pvo-2057663992.html
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили четыре украинских беспилотника: два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА – над территорией... РИА Новости, 26.11.2025
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО за четыре часа уничтожили четыре дрона ВСУ