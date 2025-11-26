Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 26.11.2025 (обновлено: 12:21 26.11.2025)
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.11.2025
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили четыре украинских беспилотника: два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА – над территорией... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
белгородская область
россия
азовское море
белгородская область
россия
безопасность, азовское море, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Белгородская область, Россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО в период с 8.00 мск до 12.00 мск сбили четыре украинских беспилотника: два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать шестого ноября текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении МО РФ.
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
 
