Путин в Бишкеке сыграл на комузе
17:21 26.11.2025 (обновлено: 17:58 26.11.2025)
Путин в Бишкеке сыграл на комузе
Путин в Бишкеке сыграл на комузе
Владимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе. РИА Новости, 26.11.2025
2025
БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе.
Видео опубликовала пресс-служба Кремля. Президент взял в руки комуз, сыграл несколько аккордов и проверил, настроен ли инструмент.
Накануне заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для лидеров стран — участников организовали краткую культурную программу на территории резиденции "Ала-Арча".
Гостям показали внутреннее убранство киргизской юрты и продемонстрировали, как из дерева делают народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент комуз. Затем один из участников выставки сыграл мелодию.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября под председательством Киргизии.
