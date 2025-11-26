https://ria.ru/20251126/putin-2057784138.html
Путин в Бишкеке сыграл на комузе
Владимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе. РИА Новости, 26.11.2025
Путин в Бишкеке сыграл на национальном музыкальном инструменте комузе