Путин и Лукашенко продолжали оживленно общаться после переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
16:43 26.11.2025
Путин и Лукашенко продолжали оживленно общаться после переговоров в Бишкеке
Путин и Лукашенко продолжали оживленно общаться после переговоров в Бишкеке
Путин и Лукашенко продолжали оживленно общаться после переговоров в Бишкеке

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжали оживленно беседовать после переговоров в Бишкеке - по пути из зала, где состоялась их встреча.
Видеокадры этого общения распространила пресс-служба Кремля. Путин и Лукашенко в среду провели переговоры в Бишкеке, их встреча продлилась более полутора часов.
Лидеры вместе покидали зал и долго "прощались" - еще некоторое время они продолжали разговор "на ногах", жестикулируя и периодически останавливаясь уже в холле.
Встреча Путина и Лукашенко в Бишкеке продлилась более полутора часов
