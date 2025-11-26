https://ria.ru/20251126/putin-2057769018.html
Путин и Лукашенко продолжали оживленно общаться после переговоров в Бишкеке
2025-11-26T16:43:00+03:00
в мире
бишкек
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
визит путина в киргизию — 2025
Путин и Лукашенко после переговоров
