Путин и Лукашенко продолжали оживленно общаться после переговоров в Бишкеке

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжали оживленно беседовать после переговоров в Бишкеке - по пути из зала, где состоялась их встреча.

Лидеры вместе покидали зал и долго "прощались" - еще некоторое время они продолжали разговор "на ногах", жестикулируя и периодически останавливаясь уже в холле.