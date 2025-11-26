Путин призвал повышать роль научного сообщества в развитии России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал увеличивать роль ученых в развитии страны.
"Важно повышать роль научного сообщества в решении стратегических задач развития России, укреплении национального технологического и индустриального суверенитета", — отметил он в приветствии участникам и гостям V Конгресса молодых ученых.
По словам президента, для этого следует увеличивать инвестиции в наиболее перспективные исследования, наращивать международный диалог и содействовать профессиональному росту молодых специалистов.
Путин отметил, что форум доказал востребованность. Его участники обсудят вопросы, связанные с фундаментальными и прикладными исследованиями, обменяются мнениями о новых формах взаимодействия и партнерства с бизнесом, покажут передовые разработки.
Путин выразил уверенность, что предложения и рекомендации, которые обсудят на мероприятии, реализуют на практике и они послужат достижению приоритетов Десятилетия науки и технологий.
Президент объявил его с 2022-го по 2031 год. Среди основных задач: привлечение молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение ученых и разработчиков в решение важнейших задач страны.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит в "Сириусе" с 26 по 28 ноября. Он соберет около девяти тысяч участников из более чем 80 стран. В программе — более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
