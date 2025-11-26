Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал повышать роль научного сообщества в развитии России - РИА Новости, 26.11.2025
Наука
 
15:27 26.11.2025 (обновлено: 16:58 26.11.2025)
Путин призвал повышать роль научного сообщества в развитии России
Путин призвал повышать роль научного сообщества в развитии России
Президент Владимир Путин призвал увеличивать роль ученых в развитии страны.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал увеличивать роль ученых в развитии страны.
"Важно повышать роль научного сообщества в решении стратегических задач развития России, укреплении национального технологического и индустриального суверенитета", — отметил он в приветствии участникам и гостям V Конгресса молодых ученых.
По словам президента, для этого следует увеличивать инвестиции в наиболее перспективные исследования, наращивать международный диалог и содействовать профессиональному росту молодых специалистов.
Путин отметил, что форум доказал востребованность. Его участники обсудят вопросы, связанные с фундаментальными и прикладными исследованиями, обменяются мнениями о новых формах взаимодействия и партнерства с бизнесом, покажут передовые разработки.
Путин выразил уверенность, что предложения и рекомендации, которые обсудят на мероприятии, реализуют на практике и они послужат достижению приоритетов Десятилетия науки и технологий.

Президент объявил его с 2022-го по 2031 год. Среди основных задач: привлечение молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение ученых и разработчиков в решение важнейших задач страны.

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит в "Сириусе" с 26 по 28 ноября. Он соберет около девяти тысяч участников из более чем 80 стран. В программе — более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
РИА Новости выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Заголовок открываемого материала