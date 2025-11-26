Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил хорошую динамику отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2025
15:01 26.11.2025
Путин отметил хорошую динамику отношений России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику отношений РФ и Белоруссии в торгово-экономической сфере. РИА Новости, 26.11.2025
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
евразийский экономический союз
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Алксандр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Алксандр Лукашенко во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Алксандр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику отношений РФ и Белоруссии в торгово-экономической сфере.
Белоруссией, несмотря на то, что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя - свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот - Россия лидирует среди стран - инвесторов в белорусскую экономику. Здесь у нас динамика хорошая, и в целом в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС - ред.) у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Заголовок открываемого материала