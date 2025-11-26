Рейтинг@Mail.ru
Путин проинформирует Лукашенко о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/putin-2057728376.html
Путин проинформирует Лукашенко о процессе урегулирования на Украине
Путин проинформирует Лукашенко о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Путин проинформирует Лукашенко о процессе урегулирования на Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко о процессе урегулирования конфликта на Украине... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:51:00+03:00
2025-11-26T14:51:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
украина
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057739838_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_020d4ae9d04f71dde3d96ea10910aa4b.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057726432.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057739838_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_218385f540e031fa8f35e46814093d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин проинформирует Лукашенко о процессе урегулирования на Украине

Путин заявил, что проинформирует Лукашенко о процессе урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Белоруссии Александра Лукашенко о процессе урегулирования конфликта на Украине дипломатическими средствами.
"А я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит на направлении достижения приемлемых для нас результатов, искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин отметил вклад Лукашенко в переговорный процесс по Украине
Вчера, 14:48
 
В миреБелоруссияРоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала