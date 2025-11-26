Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко - РИА Новости, 26.11.2025
14:46 26.11.2025
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 26.11.2025
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
"Александр Григорьевич, я тоже рад вас видеть. Мы в постоянном контакте. Пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться", - сказал он на встрече с Лукашенко.
Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине
Вчера, 14:40
 
