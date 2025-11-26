https://ria.ru/20251126/putin-2057723345.html
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко - РИА Новости, 26.11.2025
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:46:00+03:00
2025-11-26T14:46:00+03:00
2025-11-26T14:46:00+03:00
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057739838_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_020d4ae9d04f71dde3d96ea10910aa4b.jpg
https://ria.ru/20251126/lukashenko-2057721841.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057739838_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_218385f540e031fa8f35e46814093d3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко