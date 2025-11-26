Рейтинг@Mail.ru
Путин и Жапаров подтвердили готовность к углублению военного сотрудничества
13:50 26.11.2025 (обновлено: 13:51 26.11.2025)
Путин и Жапаров подтвердили готовность к углублению военного сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подтвердили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества РФ и... РИА Новости, 26.11.2025
в мире, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подтвердили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества РФ и Киргизии.
Совместное заявление лидеров РФ и Киргизии об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства опубликовано на сайте Кремля.
"Главы государств отмечают, что развитие партнерства двух стран в области обороны и безопасности, основанного на союзнических отношениях, способствует укреплению региональной безопасности, а также подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россия и Киргизия договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
Вчера, 13:44
 
В мире Россия Киргизия Владимир Путин Садыр Жапаров
 
 
Заголовок открываемого материала