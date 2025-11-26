Путин и Жапаров подтвердили готовность к углублению военного сотрудничества

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подтвердили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества РФ и Киргизии.

"Главы государств отмечают, что развитие партнерства двух стран в области обороны и безопасности, основанного на союзнических отношениях, способствует укреплению региональной безопасности, а также подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в документе.