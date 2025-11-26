Рейтинг@Mail.ru
13:19 26.11.2025
Путин отметил символичность открытия телеканала "Номад ТВ" в Киргизии
2025
киргизия, россия, бишкек, владимир путин, александр лукашенко, одкб, нтв (телеканал)
Киргизия, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОДКБ, НТВ (телеканал)
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил символичность открытия Евразийского центра русского языка и культуры, а также телевизионного канала "Номад ТВ" в Киргизии, вещающего на русском языке, накануне его визита в республику.
"Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Киргизии новый телевизионный канал на русском языке - "Номад ТВ", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-киргизских переговоров.
Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
