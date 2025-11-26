Путин отметил символичность открытия телеканала "Номад ТВ" в Киргизии

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил символичность открытия Евразийского центра русского языка и культуры, а также телевизионного канала "Номад ТВ" в Киргизии, вещающего на русском языке, накануне его визита в республику.