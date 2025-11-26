Путин пригласил Жапарова посетить Россию

"Президент Российской Федерации Путин благодарит президента Киргизской Республики Жапарова за теплый прием и гостеприимство, оказанные российской делегации, и приглашает президента Киргизской Республики посетить с ответным государственным визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.