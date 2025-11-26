https://ria.ru/20251126/putin-2057686023.html
Путин отметил вклад военной базы России в Киргизии в безопасность региона
Путин отметил вклад военной базы России в Киргизии в безопасность региона - РИА Новости, 26.11.2025
Путин отметил вклад военной базы России в Киргизии в безопасность региона
Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление безопасности республики и всего региона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
