Путин заявил, что развитие ЕАЭС приносит неоспоримые дивиденды членам союза - 26.11.2025
12:53 26.11.2025
Путин заявил, что развитие ЕАЭС приносит неоспоримые дивиденды членам союза
Развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, киргизия, бишкек, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз
Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Развитие евразийской интеграции приносит неоспоримые дивиденды всем государствам-участникам объединения и, конечно, Кыргызстану. Например, за прошедшие 10 лет с момента вступления республики в ЕАЭС её ВВП увеличился в 2,5 раза, вырос вчетверо объём экспорта в другие страны Евразийского Союза", - сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября.
