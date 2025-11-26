https://ria.ru/20251126/putin-2057682515.html
Путин заявил, что развитие ЕАЭС приносит неоспоримые дивиденды членам союза
Путин заявил, что развитие ЕАЭС приносит неоспоримые дивиденды членам союза
Развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит неоспоримые дивиденды всем участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
