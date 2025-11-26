Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы двусторонних отношений

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Киргизии Садыром Жапаровым обсудил весь комплекс двусторонних вопросов, президенты обменялись мнениями по насущным темам.

"Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным региональным сюжетам", - сказал глава государства во время заявлений по итогам российско-киргизских переговоров.